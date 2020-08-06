الفصائل تفشل 4 محاولات تقدم لقوات النظام على تلة استراتيجية في ريف اللاذقية تشرف على طريق “حلب-اللاذقية”

تمكنت هيئة تحرير الشام والفصائل، خلال اليوم، من صد 4 محاولات تقدم لقوات النظام على محور تلة الحدادة الاستراتيجية والتلال المحيطة بها في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وتشرف تلة الحدادة على طريق “حلب-اللاذقية” الدولي ومناطق واسعة في ريف جسر الشغور الغربي وقريتي بداما والناجية الواقعتين على الطريق الدولي “M4”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، توقف الاشتباكات على تلك المحاور، تزامنا مع استهدافات متبادلة بالقذائف المدفعية والصاروخية، بين الفصائل من جهة وقوات النظام من جهة أخرى، حيث استهدفت قوات النظام بعشرات القذائف تلة الحدادة والمزغلي وجبل التفاحية والخضر وتردين وكبانة ومناطق في جبل التركمان في ريف اللاذقية.

كما استهدفت الفصائل تجمعات قوات النظام والروس في محور كنسبا وقلعة شلف وقلعة طوبال في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى سقوط جرحى من القوات الروسية وسط معلومات عن قتلى في صفوفهم أيضا، حيث هبطت مروحية لنقلهم في ريف بلدة سلمى التي تتخذها القوات الروسية مركزا لها.

ووثق المرصد السوري مزيدا من الخسائر البشرية جراء القصف المكثف والاشتباكات العنيفة منذ الصباح، حيث ارتفع تعداد قتلى عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى 15، كما ارتفع تعداد قتلى الفصائل والجهاديين إلى 9، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.