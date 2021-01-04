الفصائل تقتل عنصراً من قوات النظام وتستهدف تجمعاتها في ريفي إدلب وحماة

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر في قوات النظام برصاص الفصائل الجهادية على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت الفصائل من تدمير رشاش ثقيل لقوات النظام، جراء استهدافه بصاروخ موجه، على محور العمقية بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف الهاون مواقع ونقاط قوات النظام في قرية البحصة بسهل الغاب غربي حماة، ومناطق في جبل الزاوية بريف إدلب، ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة.

وقصفت قوات النظام قرية الفطيرة ومحيط بلدة كنصفرة ومناطق أخرى في جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري تحليق طائرة حربية روسية خلال ساعات المساء، في أجواء منطقة ” خفض التصعيد”، دون استهداف المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، فجر اليوم الاثنين، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل ومجموعات جهادية من طرف آخر، على محور العمقية بسهل الغاب شمال غربي حماة، ومحاور ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل، أماكن في كنصفرة والفطيرة وبينين جنوبي إدلب.