الفصائل تقتل 3 عناصر من قوات النظام قرب الحدود الإدارية مع محافظة حلب.. والأخيرة تقصف عدة مواقع في ريفي حلب وإدلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، اليوم، على يد الفصائل، قرب محاور بلدة معارة النعسان شرق مدينة إدلب عند الحدود الإدارية مع محافظة حلب.

ورصد المرصد السوري قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام على بلدة البارة وقرية الفطيرة بجبل الزاوية وقرية مجدليا بريف إدلب، ومحاور ميزناز بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتشهد أجواء منطقة “خفض التصعيد” تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الروسية منذ ساعات الصباح، تزامناً مع تحليق متقطع للطائرات الحربية الروسية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، وصباح اليوم، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والرويحة وكدورة جنوبي إدلب، ومناطق أخرى في الزيارة والعنكاوي ومحيط قليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن إصابات، وسط تحليق مستمر لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.