الفصائل تقتل 4 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط على محاور ريفي إدلب وحلب

وثق المرصد السوري مقتل 4 عناصر من قوات النظام على محاور ريفي حلب وإدلب، حيث قتل عنصران من قوات النظام، قنصاً برصاص عناصر الفصائل على محور الفوج 46 غربي حلب.

كما قتل ضابط وعنصر من قوات النظام على محور جوباس بريف إدلب.

وتمكنت الفصائل من إعطاب آلية عسكرية لقوات النظام على محور الدار الكبيرة جنوبي إدلب.

ورصد المرصد السوري، قصفاً متقطعاً استهدف مواقع الفصائل على محاور حرش بينين بريف إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح اليوم الأربعاء، استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والمدفعية والرشاشات الثقيلة منها والمتوسطة، بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محاور التماس ضمن الريف الجنوبي لإدلب.

كما قصفت قوات النظام مناطق في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.