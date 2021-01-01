الفصائل تقصف عدة مواقع لقوات النظام في ريفي إدلب وحلب بالتزامن مع تحليق طائرات حربية روسية في سماء منطقة “خفض التصعيد”

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص الفصائل على محور قرية الملاجة جنوبي إدلب.

كما تمكنت الفصائل من تدمير مدفع رشاش لقوات النظام بصاروخ موجه على المحور ذاته.

واستهدفت فصائل “الفتح المبين” بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات قوات النظام في قرية العمقية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

ولا تزال تشهد أجواء منطقة “خفض التصعيد” تحليقاً متقطعاً للطائرات الحربية الروسية منذ ما يزيد عن 48 ساعة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، مع بداية العام الجديد، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، مستهدفة أماكن في الزيارة والسرمانية بسهل الغاب شمال غربي حماة، والفطيرة وسفوهن وكنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.