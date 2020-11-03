الفصائل تقصف مواقع النظام في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي والأخيرة ترد باستهداف مناطق في “جبل الزاوية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً، نفذته الفصائل الجهادية والمقاتلة، استهدف تمركزات النظام في مدينة سراقب شرقي إدلب، وتمركزات أخرى في كفرنبل وحزارين جنوبي إدلب، تزامناً مع ذلك، قصفت قوات النظام البرية بالقذائف الصاروخية مناطق “جبل الزاوية” جنوبي إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف حافلة تقل مدنيين بصاروخ موجه من قِبل قوات النظام، بين بلدتي تديل وكفرتعال في ريف حلب الغربي، مما أسفر عن إصابة مواطن ممن كانوا داخل الحافلة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءًا حذراً يسود عموم منطقة “خفض التصعيد”، منذ ما بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، وحتى اللحظة، حيث تشهد المنطقة أمطار غزيرة وسوء بالأحوال الجوية، فيما عمدت قوات النظام إلى خرق الهدوء عبر إطلاقها قذائف بعد منتصف الليل، مستهدفة أماكن في كنصفرة والفطيرة وسفوهن ضمن جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن فصائل “الفتح المبين” و”أنصار التوحيد”، استهدفت تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة كفرنبل ومحيط قرية حزارين بريف إدلب.