الفصائل تقصف مواقع لقوات النظام شرقي مدينة “سراقب” بريف إدلب الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا صاروخيا نفذته فصائل “الجبهة الوطنية” الموالية لتركيا، استهدف تمركزات لقوات النظام في قرية “داديخ” الواقعة شرقي مدينة سراقب، دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية، تزامنا مع ذلك استهدفت قوات النظام بعشرات القذائف الصاروخية مناطق متفرقة من “جبل الزاوية” في ريف إدلب الجنوبي، بالإضافة لقصفها قريتي مجدليا وسان الواقعتين على طريق حلب – اللاذقية.

ووثّق المرصد السوري لحقوق مقتل عنصر من قوات النخبة ضمن “حركة أحرار الشام الإسلامية” جراء قصف صاروخي من قِبل قوات النظام طال محاور القتال في “جبل الزاوية” جنوبي إدلب، ونفذت قوات النظام قصفا مدفعيا أيضاً على دير الأكراد والعالية وكفريدين والخضر وبرزة وتلال كبانة في “جبل التركمان” بريف اللاذقية الشمالي.