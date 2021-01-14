الفصائل تقصف مواقع لقوات النظام في جورين.. والأخيرة تجدد قصفها على جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق متفرقة من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، على صعيد متصل استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام في بلدة جورين غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل 3 عناصر وإصابة 7 آخرين من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، جراء استهداف تجمعاتهم في معسكر الزيتون شمالي قرية حزارين بريف إدلب، بصواريخ محلية الصنع أطلقها فصيل أنصار التوحيد الجهادي.

ووثّق المرصد السوري مقتل ضابط برتبة ملازم من قوات النظام جراء استهداف الفصائل تجمعاتهم العسكرية في محيط قرية جوباس بريف إدلب.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام قرية الفطيرة بريف إدلب، ما أدى إلى نفوق عدد من الأغنام.