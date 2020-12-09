الفصائل تقصف مواقع لقوات النظام في سهل الغاب والأخيرة تستهدف بلدات جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تبادل للقصف الصاروخي بين قوات النظام والفصائل على جبهات حماة وإدلب، حيث قصفت الأولى مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل وكنصفرة ومحيط البارة وبينين بريف إدلب الجنوبي والعنكاوي بسهل الغاب، فيما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في محور بيت حسنو شمال غربي حماة، وذلك بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في تل البركان بجبل الأكراد ضمن ريف اللاذقية الشمالي، كما قصفت قوات النظام مناطق في تلال كبانة بجبل الأكراد في الريف ذاته، كما جرى قصف متبادل بين الطرفين على محاور في ريف سراقب شرقي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.