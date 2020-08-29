الفصائل تقصف مواقع لقوات النظام في معرة النعمان وسراقب.. والأخيرة تستهدف 8 بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف الليل وصباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة ودير سنبل والبارة واحسم ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، في حين استهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” بالقذائف الصاروخية، مواقع لقوات النظام في معرة النعمان وكفرنبل وسراقب بريفي إدلب الجنوبي والشرقي.

وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى أن الفصائل استهدفت بالرشاشات الثقيلة مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محور البحصة في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة البارة في جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.