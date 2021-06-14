الفصائل تنفذ قصفاً صاروخياً مكثفاً على مواقع لقوات النظام في جبال الساحل وريفي حماة الغربي وإدلب الجنوبي

استهدفت حركة أحرار الشام الإسلامية بالقذائف الصاروخية مناطق في مدينة سلمى الخاضعة لنفوذ قوات النظام بريف اللاذقية الشمالي، ومعسكر جورين بريف حماة الغربي أيضاً، وسط قصف بري مكثف نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على مواقع لقوات النظام في محاور ضمن ريف إدلب الجنوبي وقرب اتستراد حلب – دمشق الدولي شرقي إدلب، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، في حين قصفت قوات النظام مناطق في محيط كفرنوران غربي حلب، ومناطق أخرى في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وكان نشطاء المرصد السوري في منطقة “خفض التصعيد”، رصدوا صباح اليوم الاثنين، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق متفرقة من الريف الإدلبي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في مرعيان وشنان والبارة والفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي، والناجية بريف إدلب الغربي، وقليدين بريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى لسقوط 3 جرحى من عائلة واحدة في مرعيان، هم سيدة واثنين من أطفالها، على صعيد متصل قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.