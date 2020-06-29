الفصائل تُدمر جرافة عسكرية لقوات النظام شرق محافظة إدلب.. وقوات النظام تقصف جنوبها

استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” جرافة عسكرية لقوات النظام على محور قرية داديخ في ريف إدلب الشرقي، ما أدى إلى تدميرها.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام محور قرية بينين وحرشها في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، استهدف محيط النقطة العسكرية التركية في قرية شنان في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي سياق ذلك، حلقت طائرة استطلاع تركية في أجواء جبل الزاوية.

على صعيد متصل، شهدت أجواء ريف إدلب الغربي وسهل الغاب وريف اللاذقية تحليقا لطائرة استطلاع روسية ضخمة قبل ظهر اليوم.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصرين من قوات النظام وجرح آخرين، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، على محور جراد جنوب إدلب إثر استهداف الفصائل بقذائف صاروخية من نوع “b9” لمجموعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها هناك.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام بالمدفعية وقذائف الهاون تمركزات الفصائل والمحاور القريبة، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف “هيئة تحرير الشام”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة على محور الفطيرة جنوب إدلب، إثر محاولة تسلل لقوات النظام على نقاط الفصائل، تزامنا مع قصف واستهدافات متبادلة بين الطرفين.