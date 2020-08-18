الفصائل و”تحرير الشام” تقصف مواقع لقوات النظام بريفي إدلب وحماة.. والأخيرة تستهدف بصاروخ حراري سيارة في ريف حلب الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إصابة شخص بجراح في منطقة كفرتعال بريف حلب الغربي، جراء استهداف سيارة كان يستقلها، بصاروخ حراري أطلقته قوات النظام، على صعيد متصل جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على بلدات وقرى واقعة بريف إدلب الجنوبي، في حين استهدفت الفصائل وهيئة تحرير الشام بالقذائف والقناصات، مواقع لقوات النظام في معرةمصرين بريف إدلب ومحور طنجرة بريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى لسقوط جرحى ومعلومات عن قتلى.

وكان المرصد السوري أشار قبل ساعات، إلى مواصلة الطائرات الحربية الروسية تحليقها في أجواء ريف إدلب الشمالي على مقربة من الحدود مع لواء اسكندرون، وسط غارات متواصلة تشنها على المنطقة، حيث ارتفع تعداد الغارات التي شنتها خلال نحو 60 دقيقة، إلى 17 غارة جوية، استهدفت خلالها منطقة الشيخ بحر ومحيطها ومحيط حربنوش شمال مدينة إدلب، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، يذكر أن المناطق المستهدفة تضم مخيمات للنازحين بالإضافة لتواجد معسكرات لهيئة تحرير الشام.