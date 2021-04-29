الفصائل وقوات النظام تتبادلان القصف البري على جبهات ريفي إدلب وحلب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من منطقة “خفض التصعيد”، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، قصفاً صاروخياً متبادلاً، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب والفصائل من جانب آخر، على محاور التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، بقذائف المدفعية مواقع لقوات النظام في محور جدرايا بريف حلب الغربي، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان نشطاء المرصد السوري من منطقة “بوتين – أردوغان”، رصدوا مساء أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام المتمركزة في ريف حلب الغربي، طال محاور التماس مع الفصائل في منطقة معارة النعسان أقصى ريف إدلب الشمالي عند الحدود الإدارية مع ريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.