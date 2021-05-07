الفصائل وقوات النظام تتبادلان القصف الصاروخي على محاور جبل الزاوية جنوبي إدلب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من منطقة “خفض التصعيد”، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وصباح اليوم، استهدف كل من الفطيرة وشنان وسرجة وفليفل وبينين في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت الفصائل بقذائف صاروخية، مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها على محور حزارين بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، يوم أمس، بأن قوات النظام استهدفت بصاروخ موجه سيارة مدنية أثناء مرورها على الطريق الزراعي بين قريتي معارة النعسان وكتيان شرق بلدة تفتناز بريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أدى إلى استشهاد مواطنة، وإصابة ثلاثة آخرين ممن كانوا ضمن السيارة.

وأشار المرصد السوري صباح أمس إلى مقتل عنصر من فصيل “جيش الأحرار” وإصابة ثلاث عناصر آخرين، جراء سقوط قذيفة صاروخية مصدرها قوات النظام، على إحدى نقاطهم العسكرية، على محور معارة النعسان، شمالي إدلب، في حين استهدفت الفصائل المقاتلة، آلية تحصين لقوات النظام “تركس” بصاروخ موجه، على محور قرية البوابية، في ريف حلب الغربي.