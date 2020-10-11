الفصائل وقوات النظام تتبادلان القصف الصاروخي على جبهات جبل الزاوية وريف حلب الغربي

قصفت الفصائل وهيئة تحرير الشام مواقع لقوات النظام في قرية ميزناز بريف حلب الغربي،ومواقع أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، على صعيد متصل جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية، ولا معلومات عن إصابات، ووثق المرصد السوري يوم أمس، استشهاد سيدة وإصابة آخرين، جراء قصف مدفعي نفذته قوات النظام، استهدف بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب.

كما رصد المرصد أمس أيضاً، قصفاً مدفعياً استهدف مواقع خاضعة تحت سيطرة الفصائل في قرية بليون بجبل الزاوية بريف إدلب، وقسطون بسهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.