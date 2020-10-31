الفصائل وقوات النظام يتبادلان القصف والاستهدافات على محاور ريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً مدفعياً متبادلاً، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، حيث قصفت قوات النظام قرية بينين وحرش بينين والرويحة ومحيط دير سنبل في ريف إدلب، مناطق في سهل الغاب بريف حماة، فيما استهدفت الفصائل تجمعات قوات النظام في مدينة معرة النعمان وقريتي الدانا والجرادة بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثّق، اليوم، مقتل 3 عناصر من حركة أحرار الشام الإسلامية جراء استهدافهم من قِبل قوات النظام على محور بلدة دير سنبل شرقي جبل الزاوية بريف إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تجدد القصف المدفعي لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، حيث استهدف بلدة كنصفرة وقرية كفرعويد بجبل الزاوية، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل نقاط قوات النظام في الخطوط الأولى بجبل الزاوية.

وكانت طائرة مسيرة يرجح بأنها روسية، استهدفت ورشة عمال لقطاف الزيتون، في قرية تلتونة قرب مدينة معرة مصرين، صباح اليوم، ما أدى إلى استشهاد أحد العمال.

كما أصيب رجلان وامرأة بجروح متفاوتة، نتيجة استهداف مماثل من طائرة مسيرة لإحدى ورش قطاف الزيتون في قرية نحلة في ريف أريحا.

ورصد المرصد السوري، صباح اليوم، جولة من القصف البري نفذته قوات النظام على قرى جبل الزاوية بريف إدلب.