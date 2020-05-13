الفلتان الأمني يتواصل ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة عبر مقتل اثنين من “الشرطة” شمال شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة شهدتها مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في الريف الحلبي، طالت عنصرين من الشرطة الموالية لتركيا في منطقة الراعي شمال شرق حلب.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، جرى اغتيالهما عقب خروجهما من مكان عملهما في قسم الجنائية ضمن مركز الشرطة، ولم تضح هوية الفاعلين حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في الـ 8 من شهر أيار/مايو الجاري، إلى أن مواطنين اثنين قتلا جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.