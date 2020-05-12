الفلتان الأمني يتواصل ضمن مناطق نفوذ “قسد” عبر عملية قتل جديدة شرق الرقة

يستمر الفلتان الأمني بشكل متصاعد ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق العثور على جثة شخص مقتولاً، في منطقة الكرامة الواقعة شرق مدينة الرقة، ولم ترد معلومات حتى الآن عن ظروف مقتله وهوية الفاعلين.

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، استهداف مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بالأسلحة الرشاشة، حاجزاً لقوات سوريا الديمقراطية في قرية حاوي حصان بريف دير الزور، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 499 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 167 مدنيا، من بينهم 11 طفل و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 327 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.