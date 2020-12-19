الفلتان الأمني يتواصل ضمن مناطق نفوذ قسد عبر مقتل وجرح 3 أشخاص برصاص مجهولين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: يتواصل الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، ولاسيما ضمن ريف دير الزور الشرقي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إصابة شاب مدني يعمل بمحل لـ “الهواتف المحمولة” بجراح، جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين في سوق بلدة ذيبان، كما قتل شابين اثنين برصاص مجهولين بالقرب من مفرق الحصية ضمن بلدة الشحيل.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 616 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 216 مدنيا، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 396 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.