الفلتان الأمني يتواصل في درعا عبر انفجار جديد شرق المدينة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دوي انفجار في بلدة أم الميادن بريف درعا الشرقي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بالبلدة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن إصابات، وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، اغتالا متعاونا مع “حزب الله” اللبناني، في بلدة نمر بريف درعا.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 456، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 296، وهم: 68 مدنيا بينهم 7 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 158من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و46 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.