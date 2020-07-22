الفلتان الأمني يتواصل في مناطق “قسد”.. مجهولون يحاولون اختطاف طفلة في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع “فان”، حاولوا اختطاف طفلة في بلدة ذيبان شرق دير الزور.

وتمكنت الطفلة من الهرب وافشال محاولتهم، بعد طلب النجدة من السكان في المنطقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية شنت، في 15 حزيران الفائت، حملة مداهمات في قرية الزر شرق دير الزور، بعد أن توجه مجموعة مطلوبين إلى القرية، تتهمهم “قسد” بخطف أخوين من أطراف بلدة الشحيل.

وطالت الحملة عشرات الأشخاص من أبناء القرية والنازحين المقيمين فيها، أثناء البحث عن هؤلاء.