“الفيلق الخامس” يسيطر على حاجز لشعبة المخابرات العسكرية في منطقة اللجاة.. و”عشائر البدو” تصدر بياناً تدين خروقات قوات النظام وتهدد بخروج الأوضاع عن السيطرة

محافظة درعا-المرصد السوري لحقوق الإنسان: دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، مساء اليوم، بين فصائل “الفيلق الخامس” من جهة، وعناصر شعبة المخابرات العسكرية من جهة أخرى، في بلدة عاسم في قلب اللجاة بريف درعا.

وفي سياق ذلك، تمكن عناصر “الفيلق الخامس” من السيطرة على أحد حواجز شعبة المخابرات العسكرية في المنطقة الواقعة بين الغرية وكحيل في الريف الشرقي لمحافظة درعا.

على صعيد متصل، أصدرت عشائر البدو في منطقة اللجاة ومناطق درعا الجنوبية، بياناً أدانوا بشدة، حسب وصفهم، ازدياد أعمال الخطف والاعتقال القسري والاضطهاد والتهميش، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

وطالبوا مبدئياً بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الشاب، قبل أن تخرج الأوضاع عن سيطرتهم.

ونوه البيان أن منطقة اللجاة تعيش هدوءاً تاماً، والمنطقة ملتزمة باتفاق التسوية في الجنوب السوري منذ العام 2018، حيث أن المنطقة لم تسجل أي حالة خرق سابقة.