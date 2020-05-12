“الفيلق الخامس” يعتقل مسلحين اثنين شرق درعا عقب اشتباكات بين الطرفين ويرفض تسليمهما لقوات النظام

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات شهدتها مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، بين عناصر من الفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا من جهة، ومسلحين مجهولين من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف الأول، كما جرى اعتقال اثنين من المسلحين المجهولين من قبل الفيلق الخامس فيما تمكنت بقية المجموعة من الفرار.

وأبلغت مصادر المرصد السوري أن الفيلق الخامس رفض تسليم المسلحين الذين اعتقلهم إلى أجهزة النظام الأمنية.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 446، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 286، وهم: 64 مدنيا بينهم 6 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 154 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و46 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.