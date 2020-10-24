“القاعدة التركية” تقصف ريف أبو راسين في ريف الحسكة.. و”قسد” ترد على مصادر النيران

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القاعدة التركية في قرية داودية بقذائف المدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قرى نويحات وخضراوي وتل محرملة، في ريف أبو راسين (زركان) شمال غرب محافظة الحسكة.

وفي سياق ذلك، ردت قوات سوريا الديمقراطية، مواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن مناطق “نبع السلام”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم، مظاهرة حاشدة خرج بها أهالي وسكان منطقة تل تمر بريف الحسكة، احتجاجاً واستنكاراً للتصعيد العسكري من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على المنطقة.