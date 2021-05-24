القاعدة التركية تقصف قرية ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري شرقي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا بالأسلحة الثقيلة من القوات التركية المتمركزة في قاعدة الياشلي بريف حلب، على قرية الدندنية الواقعة شمال غرب مدينة منبج ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، في 21 أيار، مقتل 3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، في اشتباكات اندلعت بين مجلس منبج العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة الأخيرة التسلل إلى مواقع الأولى على محور قرية الجات في ريف منبج شرقي حلب.