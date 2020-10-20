“القاعدة التركية” تقصف قرية في ريف مدينة الباب.. و”مجلس الباب العسكري” يستهدف مواقع الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة قرية “الشيخ ناصر”، استهدف قرية الكاوكلي شرق مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وفي سياق ذلك، استهدف عناصر “مجلس الباب العسكري” التابع لـ”قسد” بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، مواقع الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد في 12 تشرين الأول/أكتوبر، اشتباكات متقطعة اندلعت بين قوات “مجلس الباب العسكري” من جهة، وفصائل “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة من جهة أُخرى، قرب قرية البوغاز غربي مدينة منبج شمال شرق حلب.