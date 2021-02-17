القاعدة التركية في كلجبرين تقصف محيط مخيم للنازحين ومواقع ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة كلجبرين غربي بلدة مارع، محيط قرية تل قراح ومحيط “مخيم سردم” للنازحين في قرية تل سوسين ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد وثق، استشهاد شاب وإصابة آخرين، في 15 شباط، جراء قصف مدفعي نفذته قوات مجلس الباب العسكري التابع لـ”قسد”، على قرية أم عدسة والسكرية، تزامنًا مع ذلك، قصفت القوات التركية من قاعدتها العسكرية في قرية السكرية بمناطق “درع الفرات”، قريتي البويهج وجب مخزوم والحوتة في الريف الشرقي لمدينة الباب بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات الكردية، على مناطق في قرية كفركلبين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة والواقعة ضمن مناطق النفوذ التركي بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ووثق قبل أيام، استشهاد طفل متأثرًا بإصابته التي أصيب بها، إثر استهداف القوات الكردية ومجلس منبج العسكري مدينة الباب بريف حلب.