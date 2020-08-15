المرصد السوري لحقوق الانسان


القاعدة الروسية تستهدف جسم مجهول في أجواء قاعدتها ضمن مدينة “عامودا” عند الحدود السورية – التركية

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات الروسية المتمركزة في إحدى قواعدها استهدفت بصاروخ أرض – جو، جسم مجهول حاول الاقتراب من أجواءها، ويرجح أنه طائرة مسيرة، وذلك في مدينة “عامودا” عند الحدود السورية – التركية، أقصى شمال شرق سوريا.

وكان المرصد السوري، قد رصد في 8 أغسطس الجاري، دورية روسية مؤلفة من 8 عربات، قدمت من مدينة القامشلي وجابت قُرى في ريف القحطانية بريف الحسكة، أقصى شمال شرق سورية، وعند انتهائها تمركزت في ملعب قرية “دير غصن” بالريف ذاته.

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