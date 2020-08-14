القاعدة العسكرية التركية في جرابلس تقصف بلدة في ريف عين العرب (كوباني) شرق حلب

قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة جرابلس، مساء اليوم، بلدة الشيوخ في ريف عين العرب (كوباني) الخاضعة لنفوذ “قسد” شرق حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يذكر أن القوات التركية استهدفت، أمس، بـ5 قذائف صاروخية بلدة الشيوخ الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات في ريف مدينة عين العرب (كوباني).

وكان المرصد السوري قد وثّق في 24 حزيران الفائت، مقتل 5 بينهم 3 نساء بينهن عضو منسق مؤتمر ستار للمرأة التابع لـ”الإدارة الذاتية”، جراء استهداف طائرة مسيرة تركية استهدفت منزلا يضم اجتماعا لمؤتمر خاص بالمرأة، في قرية حلنج بالقرب من الحدود مع تركيا، في ريف كوباني شرق حلب.