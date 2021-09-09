القافلة الثانية في أيلول.. “التحالف الدولي” يستقدم 30 شاحنة إلى القواعد العسكرية في شمال وشرق سورية

القافلة الثانية في أيلول.. “التحالف الدولي” يستقدم 30 شاحنة إلى القواعد العسكرية في شمال وشرق سورية

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تتألف من 30 شاحنة محملة بالمواد اللوجستية والوقود، اتجهت نحو قاعدة الشدادي في ريف الحسكة.

وتعد هذه القافلة هي الثانية التي تدخل شمال وشرق سورية منذ مطلع أيلول الجاري.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 2 أيلول، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” من إقليم كردستان العراق إلى شمال شرق سورية.

وتتألف القافلة من 30 شاحنة محملة بمدرعات وأسلحة ثقيلة، ومواد لوجستية، توجهت من مدينة القامشلي نحو القواعد العسكرية في شمال شرق سورية.

وكانت قوات “التحالف الدولي” قد استقدمت، في أواخر آب الفائت، قافلة مواد لوجستية وعسكرية من إقليم كردستان العراق، وتتألف القافلة من 50 شاحنة تحمل عربات عسكرية ومواد ومعدات خاصة لإنشاء قواعد عسكرية، واتجهت القافلة إلى قاعدة تل بيدر في ريف الحسكة في شمال وشرق سورية.