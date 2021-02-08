القافلة العاشرة لـ”التحالف الدولي” خلال العام الجديد تدخل القواعد العسكرية في مناطق شمال شرق سورية 

وصلت اليوم قافلة لـ” التحالف الدولي” إلى الأراض السورية، قادمة من إقليم كردستان العراق، حيث دخلت معبر الوليد نحو 45 شاحنة وآلية عسكرية تحمل مواد لوجستية وعسكرية، وتوجهت إلى القامشلي ومن ثم إلى قواعد “التحالف الدولي” في ريفي الحسكة و دير الزور.

وتعد هذه القافلة العاشرة التي تدخل الأراضي السورية، لـ”التحالف الدولي” والقوات الأمريكية خلال هذا العام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 6 فبراير/شباط، دخول قافلة تابعة للتحالف الدولي، إلى الأراضي السورية وذلك عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، حيث تتألف القافلة من 50 سيارة عسكرية وشاحنة، تضم معدات عسكرية ولوجستية، واتجهت إلى قواعد التحالف الدولي في ريف الحسكة.