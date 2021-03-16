القامشلي تشهد توتر جديد واعتقالات متبادلة بين “الأسايش” وقوات “الدفاع الوطني”

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بحدوث اعتقالات متبادلة بين قوى الأمن الداخلي “الأسايش” من جهة، وقوات “الدفاع الوطني” من جهة أُخرى في مدينة القامشلي، وبحسب مصادر المرصد السوري، اعتقل عناصر الدفاع الوطني عنصرًا من “الأسايش” يوم أمس، لترد “الأسايش” صباح اليوم، باعتقال 4 عناصر من “الدفاع الوطني”، وسط استنفار كبير للطرفين في المدينة.

وشهدت مدينتي القامشلي والحسكة في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2021، توترًا كبيرًا بين “الأسايش” من جهة، وقوات النظام من جهة، تمثل بفرض “الأسايش” حصارًا على الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام في الحسكة والقامشلي ضمن المربعات الأمنية، استمر قرابة الـ 23 يومًا وانتهى بعد تدخل القوات الروسية وإنهاء الخلاف الحاصل آنذاك.