القبض على قتلة طفلة لم تتجاوز 3 سنوات بعد خطفها في الرقة

القبض على قتلة طفلة لم تتجاوز 3 سنوات بعد خطفها في الرقة

أعلنت قوات الأمن الداخلي (الأسايش) في شمال وشرق سوريا القبض على قتلة الطفلة “شهد الحاتم الحاج” (3 أعوام) في محافظة الرقة.

وأوضحت الأسايش في بيان إن قوات “مكافحة الجريمة قامت بإلقاء القبض على الجناة بعد خطفها بأربع وعشرين ساعة” وأشارت إلى أن “التحقيقات جارية في دوافع القتل وسيتم عرضها على الرأي العام عند الانتهاء من التحقيق وإحالة الجناة إلى القضاء”.

ولم تفصح الأسايش عن مزيد من التفاصيل حول الجريمة التي هزت الرقة، وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات تقول إنه تم العثور على جثة الطفلة وهي من حي الدرعية، بعد اختطافها ومطالبة أهلها بدفع 15 ألف دولار فدية.

المصدر:RT