القصف البري التركي يتسبب بخروج محطة كهرباء عن الخدمة في ريف عين العرب/ كوباني

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج محطة الكهرباء في قرية شيخلر بريف عين العرب/ كوباني شرقي حلب عن الخدمة، والتي تغذي الريف الغربي لكوباني، وذلك نتيجة قصف بري نفذته القوات التركية طال المحطة ويعتبر استهداف البنى التحتية من المحطات والمنشآت الحيوية جريمة الحرب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 6 تشرين الأول الجاري، اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا على محور قرية زومغار بريف عين العرب (كوباني) الغربي، شرقي حلب.

وتزامنت الاشتباكات مع قصف بري مكثف متبادل بين قوات سوريا الديمقراطية من طرف، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من طرف آخر، في عدة مناطق شملت عين عيسى وعين العرب (كوباني) وقرى بريف تل أبيض الغربي، وخط الساجور بمنبج، وقصفت القوات التركية محطة كهرباء في عين عيسى بريف الرقة.