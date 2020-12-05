القصف الصاروخي التركي يتجدد على أطراف عين عيسى الخاضعة لسيطرة قسد شمالي الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عصر اليوم السبت، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على منطقة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي، حيث استهدف القصف الأطراف الشمالية للبلدة وحاجز البلدة أيضاً، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد مساء الأمس، تجدد القصف المدفعي التركي على محيط مخيم عين عيسى، تزامناً مع تواجد آليات ثقيلة ترفع سواتر ترابية بالقرب من حاجز أمني لـ”قسد” هناك.

كما قصفت القوات التركية قريتي معلق وصيدا شمالي طريق الـ”m4″ حلب-الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.