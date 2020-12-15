القصف الصاروخي التركي يتجدد على محيط عين عيسى شمالي مدينة الرقة

محافظة الرقة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على محيط بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي، دون معلومات عن إصابات حتى اللحظة، يأتي ذلك في إطار التصعيد التركي المتواصل على المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، اشتباكات متبادلة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، تزامناً مع محاولة تسلل للأخيرة إلى نقاط الأولى في قرية معلك قرب طريق الـ”m4″ في ريف عين عيسى شمالي الرقة.

وفي سياق ذلك، قصفت الفصائل الموالية لتركيا قرى معلك ومخيم عين عيسى ومواقع أخرى قرب طريق حلب-الحسكة “m4″، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.