القصف الصاروخي التركي يتجدد على مناطق نفوذ “قسد” بريف مدينة تل أبيض

محافظة الرقة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الصاروخي التركي على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف تل أبيض، ضمن محافظة الرقة، حيث استهدفت القوات التركية بالقذائف الصاروخية فجر اليوم الثلاثاء مناطق في قريتي زنوبيا وعريضة، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، قصفاً صاروخياً جديداً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، قبيل منتصف ليل أمس، وبعده، استهدف صوامغ قزعلي الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف مدينة تل أبيض الغربي، ضمن محافظة الرقة، ما أدى لأضرار مادية، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وأشار المرصد السوري قبل 3 أيام، إلى استهدافات متبادلة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من طرف، وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر، على محاور التماس في ريف مدينة تل أبيض الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وأشار المرصد السوري قبل ساعات، إلى أن صوامع قزعلي في ريف تل أبيض تعرضت لقصف مدفعي تركي من مواقعهم في مناطق “نبع السلام” شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.