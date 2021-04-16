 القصف الصاروخي التركي يتجدد على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية، قريتي مرعناز والمالكية الواقعتين لناحية شرا شمالي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري، رصد أمس الأول، قصفا صاروخيا، تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، حيث طال القصف كل من شوارغة وبيلونية وعين دقنة وقلعة شوارغة وأماكن أخرى في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل شهدت محاور بريف اعزاز شمالي حلب، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة، بين الفصائل من طرف والقوات الكردية من طرف آخر.