القصف الصاروخي المتبادل يتواصل بين قوات النظام والفصائل على محاور جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، جولة جديدة من القصف البري بدأتها قوات النظام، مستهدفة بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، وسط قصف مماثل تنفذه الفصائل على مواقع قوات النظام في محاور التماس جنوبي إدلب، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل 3 عناصر بينهم ضابط بالإضافة إلى جرح آخرين من قوات النظام، جراء الاشتباكات مع الفصائل الإسلامية على محور قرية بينين ومحيطها بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل العاملة في سهل الغاب تجمعات قوات النظام في محور المشاريع شمال غرب محافظة حماة، رداً منها على قصف قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين، قرى القاهرة وخربة الناقوس والمنصورة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.