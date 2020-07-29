القصف الصاروخي المكثف يتجدد على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية من قبل قوات النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء، جولة جديدة من القصف الصاروخي المكثف، من قبل قوات النظام على قرى وبلدات جبل الزواية، حيث استهدفت كل من الفطيرة وسفوهن وكنصفرة وبليون وعين لاروز وكفرعويد والبارة ومناطق أخرى هناك، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، خرقاً متواصلاً لوقف إطلاق النار المزعم ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث جددت قوات النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، مستهدفة أماكن في كنصفرة والفطيرة وسفوهن والموزرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.