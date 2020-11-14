القصف الصاروخي يتجدد على بلدات وقرى في ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وصباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في الريف الإدلبي، حيث سقطت قذائف صاروخية على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والبارة وبينين جنوبي إدلب، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، 4 غارات بصواريخ شديدة الانفجار، استهدفت خلالها طائرات حربية روسية، الحرش الغربي لمدينة إدلب، وذلك بعد استهداف المنطقة ذاتها بصاروخ نوع أرض-أرض، أطلق من قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية.

والجدير بالذكر أن عناصر هيئة تحرير الشام منعوا فرق الإنقاذ من دخول الموقع المستهدف، لعدم وجود خسائر بشرية وفقاً لمصادر أهلية.

وتخضع المنطقة لنفوذ هيئة تحرير الشام، وتعد هذه الأحراش معسكرات لتدريب المقاتلين، في حين أنها انسحبت المنطقة بعد الاستهدافات المتكررة سابقاً للمنطقة ذاتها.