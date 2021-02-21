القصف الصاروخي يتجدد على ريف إدلب الجنوبي تزامناً مع تحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل السبت – الأحد، على أماكن في كنصفرة وسفوهن وفليفل والفطيرة وأطراف البارة وبينين والرويحة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما تشهد أجواء إدلب تحليقاً مكثفاً لطائرات استطلاع روسية في ريف إدلب الجنوبي، وأخرى تابعة للتحالف في أجواء ريف إدلب الشمالي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في قرية حنتوتين بريف إدلب الجنوبي، وسط معلومات عن قتلى وجرحى، على صعيد متصل قصفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وسفوهن وأطراف البارة وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، يأتي ذلك وسط تحليق لطيران استطلاع روسي في أجواء إدلب بشكل مكثف منذ ساعات الصباح الأولى.