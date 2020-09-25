القصف الصاروخي يتجدد من قبل قوات النظام على سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي

القصف الصاروخي يتجدد من قبل قوات النظام على سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الجمعة، تجدد القصف الصاروخي على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية، مناطق في الزيارة بسهل الغاب شمال غرب حماة، والموزرة ومحيط قوقفين بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري مساء أمس، قصفاً مدفعياً نفذته الفصائل العاملة في ريف إدلب، استهدف مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في قرية الدانة والجرادة شمال مدينة معرة النعمان جنوب شرق محافظة إدلب.