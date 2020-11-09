القصف الصاروخي يتجدد من قبل قوات النظام على جبل الزاوية وسهل الغاب

جددت قوات النظام السوري قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، وصباح اليوم، على مناطق في ريفي حماة وإدلب، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية أماكن في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، وأماكن أخرى في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن إصابات إلى الآن.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل عنصرين من قوات النظام قنصاً برصاص الفصائل، على محاور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد متصل، قصفت الفصائل بالمدفعية الثقيلة، تجمعات قوات النظام في بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.