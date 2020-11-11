القصف الصاروخي يتجدد من قبل قوات النظام على بلدات وقرى جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات النظام على ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت قذائفها الصاروخية مناطق في ليفل وسفوهن والفطيرة وكنصفرة ومحيط البارة وبليون، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات النظام أماكن في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.

وكان المرصد السوري رصد أمس الثلاثاء، تنفيذ الطائرات الروسية 5 غارات محملة بالصواريخ، استهدفت خلالها، أطراف بلدتي بينين وشنان في جبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء ريف إدلب الجنوبي.