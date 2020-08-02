القصف الصاروخي يتجدد من قبل قوات النظام على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي

القصف الصاروخي يتجدد من قبل قوات النظام على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً متجدداً، من قبل قوات النظام، مستهدفة مناطق في كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن والحلوبي وفليفل ومحيط كفرعويد ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قيام الفصائل المتمركزة في ريف إدلب، بقصف تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي الغربي، ردا على قصف قرى وبلدات ريف إدلب.

وشهدت أجواء ريف إدلب وسهل الغاب، تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع، تزامنا مع قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على محاور ريف إدلب الجنوبي.