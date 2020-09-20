القصف الصاروخي يتواصل على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية من قبل قوات النظام

القصف الصاروخي يتواصل على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية من قبل قوات النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل السبت – الأحد، وصباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في سفوهن والفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة وبينين وفليفل، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق في العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى مقتل عنصر من قوات النظام قنصا برصاص الفصائل على محور قرية ميزناز بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، قصفت فصائل “الفتح المبين” تجمعات قوات النظام في بلدة حزارين في ريف إدلب الجنوبي، ومحور المشاريع في سهل الغاب بريف حماة.