القصف المدفعي التركي يتجدد على قرية آشورية بريف تل تمر شمالي الحسكة

 

المزيد من المشاركات

الاستهداف الجوي الأميركي يقتل جهادي في تنظيم “القاعدة…

بعد توقفها لثلاثة أيام.. مقاتلات روسية تعاود قصف منطقة…

تزامناً مع قصف صاروخي تركي.. استهدافات متبادلة بين فصائل…

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذائف مدفعية أطلقتها القوات التركية صباح اليوم السبت، مستهدفة مناطق في قرية تل شنان “الآشورية” الواقعة بريف بلدة تل تمر ضمن القطاع الشمالي من ريف الحسكة، دون أنباء عن إصابات إلى الآن. وكان المرصد السوري أشار في 19 الشهر الجاري، إلى تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف الحسكة، حيث طال القصف كل من الدردارة وتل شنان بريف تل تمر، شمالي الحسكة، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وكان المرصد السوري أشار مساء 18 الشهر، إلى أن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة، قرية الدردارة جنوبي تل تمر في ريف محافظة الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ويأتي ذلك، بعد هدوء حذر استمر لـ 5 أيام على محاور تل تمر.

قد يعجبك ايضا

الاستهداف الجوي الأميركي يقتل جهادي في تنظيم “القاعدة سابقاً منضم إلى صفوف…

بعد توقفها لثلاثة أيام.. مقاتلات روسية تعاود قصف منطقة “خفض التصعيد”

تزامناً مع قصف صاروخي تركي.. استهدافات متبادلة بين فصائل “الجيش الوطني”…

قوات النظام تبدأ بـ “تسوية” أوضاع المطلوبين في عدد من قٌرى وبلدات اللجاة…

المزيد من المشاركات

الاستهداف الجوي الأميركي يقتل جهادي في تنظيم “القاعدة…

بعد توقفها لثلاثة أيام.. مقاتلات روسية تعاود قصف منطقة…

تزامناً مع قصف صاروخي تركي.. استهدافات متبادلة بين فصائل…

1 من 27٬725

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد