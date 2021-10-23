القصف المدفعي التركي يتجدد على قرية آشورية بريف تل تمر شمالي الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذائف مدفعية أطلقتها القوات التركية صباح اليوم السبت، مستهدفة مناطق في قرية تل شنان “الآشورية” الواقعة بريف بلدة تل تمر ضمن القطاع الشمالي من ريف الحسكة، دون أنباء عن إصابات إلى الآن. وكان المرصد السوري أشار في 19 الشهر الجاري، إلى تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف الحسكة، حيث طال القصف كل من الدردارة وتل شنان بريف تل تمر، شمالي الحسكة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار مساء 18 الشهر، إلى أن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة، قرية الدردارة جنوبي تل تمر في ريف محافظة الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي ذلك، بعد هدوء حذر استمر لـ 5 أيام على محاور تل تمر.