القتال والفوضى على ضفتي نهر الفرات.. المرصد السوري يسلط الضوء على الهجمات خلال أيار

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية تصاعداً لافتاً في هجمات المسلحين المحليين، بتوجيهات من “حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية،الأمر الذي جعل المنطقة في حالة فوضى تؤرق مدنيين عزل بين طرفي مناطق السيطرة، في المقابل تنفذ “قسد” حملات اعتقال واسعة تطال بعض الأشخاص ممن تشتبه بتورطهم بالانتماء إلى هؤلاء المسلحين أو المتعاونين معهم.

في هذا السياق يسلط المرصد السوري لحقوق الإنسان الضوء الاستهدافات المتبادلة والعمليات بين “قسد” ومسلحين محليين منذ بداية شهر أيار الجاري:

-1 أيار، قتل عنصر من “الدفاع الذاتي” وأصيب اثنان آخران بجروح، إثر قصف مدفعي نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف نقاط تمركزهم قرب نهر الفرات في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي.

في المقابل، ردت “قسد” على مصادر النيران وقصفت بقذائف الهاون مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها، مما أدى لمقتل شخص وإصابة آخر.

-3 أيار، قصفت قوات سوريا الديمقراطية بقذائف الهاون، مواقع تواجد المسلحين المحليين عند أطراف مدينة الميادين الواقعة على الضفة اليمنى لنهر الفرات ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية شرقي دير الزور، رداً على قصف المسلحين المحليين مواقع لـ”قسد” قرب نهر الفرات.

-4 أيار، استهدف مسلحون محليون، نقطة لـ”قسد” في بلدة الشنان بريف دير الزور الشرقي، بالأسلحة الرشاشة انطلاقا من مواقعهم في الشامية على ضفة نهر الفرات الغربية، وعلى إثرها دارت اشتباكات بين الطرفين.

كما استهدف المحليون نقطة أخرى لـ”قسد” في بلدة درنج بريف دير الزور الشرقي.

-6 أيار، دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين نقاط “قسد” المتمركزة قرب ضفة نهر الفرات في مدينة البصيرة وبلدة الشحيل مع نقاط الدفاع الوطني والميليشيات الإيرانية في ضفة الفرات الأخرى من جهة الشامية.

-8أيار، استهدف مسلحون محليون بالأسلحة الرشاشة وقذائف الأربيجي، نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في مدرسة سويدان بريف ديرالزور الشرقي، أعقبها اشتباكات عنيفة بين المهاجمين وقوات سوريا الديمقراطية.

-11 أيار، قصفت قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بلدة حوايج ذيبان ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، شرقي دير الزور، حيث سقطت عدة قذائف على منازل المدنيين في البلدة.

من جهتها ردت قوات سوريا الديمقراطية بقذائف الهاون مستهدفة مدينة الميادين ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، حيث سقطت عدة قذائف على شارع الكورنيش في المدينة.

-14أيار، استهدف مسلحون محليون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية عند أطراف بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي.

وداهمت قوات عسكرية من “قسد”، في 13 أيار، منازل في قرية الحوايج شرقي دير الزور، واعتقلت 9 أشخاص مشتبهين بالانتماء للمسلحين المحليين الذين يهاجمون مواقع “قسد” ويؤمنون الدعم لهم أثناء عمليات التسلل من مناطق غرب الفرات.

وعمدت أطراف مثل قوات النظام على تحريض العشائر العربية وتأليبها ضد “قسد” حيث علمت مصادر المرصد السوري، أن ضابطا من مكتب شؤون العشائر، اجتمع مع “ابراهيم الهفل” شيخ قبيلة العكيدات، أواخر نيسان الفائت، في مدينة العشارة بريف دير الزور، لشن هجمات ضد مناطق “قسد”، في المقابل أيضا اجتمع قائد قوات سوريا الديمقراطية ع مع شيوخ ووجهاء عشائر في محافظة دير الزور متوعدا بتلبية مطالب أهالي المنطقة و الرد على كل هجوم والدفاع عن النفس ضمن مناطق سيطرتها.